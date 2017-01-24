В Саратовской области один из самых дешевых минимальный набор продуктов питания
Ниже его стоимость только в Курской области.
По данным Саратовстата, в декабре 2016 года стоимость условного (минимального) набора продуктов в нашем регионе составила 3043,63 руб. По этому показателю Саратовская область заняла 2 место в России. Дешевле приобрести минимальный набор продуктов можно только в Курской области. Там он стоит 2999,8 руб. Самый дорогостоящий условный (минимальный) набор продуктов находится в Чукотском автономном округе – 9204,1 руб.
В набор входит 33 наименования товаров. В их числе говядина, свинина, куры, молоко, яйца, сметана, сахар, печенье, карамель, чай, соль, черный перец, маргарин, мороженая рыба, сыры, мука, хлеб, рис, пшено, вермишель, картофель, капуста, лук, и т.д.
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