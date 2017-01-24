В Корольковом саду прошел фестиваль «Зимние Забавы»
Мероприятие было приурочено ко Дню студента.
По информации городского молодежного центра, саратовцам предложили покататься на сноутьюбах, посоревноваться в подвижных конкурсах (на ловкость и меткость). Также они могли поучаствовать в викторинах и ответить на вопросы о студенческой жизни, об экологии родного края и страны.
В бесплатном катании приняло участие более 50 жителей города. Работали 3 специальных трассы: маленькая детская горка, спуск с трамплином для тех, кто постарше, и самая «активная» горка с захватывающими поворотами.
Активисты городского молодежного центра провели для отдыхающих чемпионат по скоростному спуску на сноутьюбах и командный спуск на скорость. Все участники фестиваля получили подарки от партнеров, а победители конкурсов – ценные призы.
Фото https://linzamarket.nethouse.ru