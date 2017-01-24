В горевшем автомобиле обнаружено тело 35-летнего мужчины
Обстоятельства ЧП, произошедшего в Федоровском районе, в настоящее время устанавливают следователи.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 23 января в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что в автомобиле, припаркованном вблизи села Долина Федоровского района, произошло возгорание. Впоследствии в салоне транспортного средства было обнаружено тело 35-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате технических неисправностей автомобиля.
- В настоящее время для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении.
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