За месяц поезд Саратов - Ростов перевез более 5,4 тыс. пассажиров
Скорый поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону начал курсировать в декабре 2016 года.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, из Саратова поезд отправляется по четным числам в 17:10 мск (в 18:10 по местному времени) и прибывает в Ростов-на-Дону по нечетным числам в 12:28 мск. Время в пути составляет 19 часов 18 минут.
Из Ростова-на-Дону поезд отправляется по нечетным числам в 16:08 мск, прибывает в Саратов по четным числам в 11:06 мск (в 12:06 по местному времени). В пути он находится 18 часов 58 минут.
В состав поезда включены купейные, плацкартные и сидячие вагоны. В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Карамыш, Петров Вал, Волгоград-1, Суровикино, Обливская, Чернышков, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Лихая, Зверево, Сулин, Шахтная и Новочеркасск.