Софья Тюрина выступит на фестивале искусств «Январские вечера»
Мероприятие ориентировано на талантливых детей в области музыки, живописи, литературы и театра.
По информации министерства культуры области, XI Детский фестиваль искусств «Январские вечера» – совместный проект МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С. Пушкина - пройдет с 22 по 29 января в Москве. Данный творческий форум продолжает идею легендарных «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», но ориентирован он на детей, на выявление их талантов через синтез музыки, живописи, литературы и театра. В этом году «Январские вечера» предлагают отправиться в путешествие по фантастическим мирам, в которых, благодаря творчеству и искусству, герои фестиваля, а также зрители, смогут увидеть себя по-новому.
В данном фестивале примет участие саксофонистка из Балакова, победительница теле-проекта «Синяя птица» Софья Тюрина.
Фото http://kto.delovoysaratov.ru