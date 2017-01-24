Жительница Маркса до смерти забила пьяного супруга

просмотров: 91

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 14 октября прошлого года пенсионерка распивала спиртное с 67-летним супругом в своей квартире. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина уснул на полу в проходе между кухней и залом. Недовольная этим супруга нанесла ему не менее пяти ударов ногами в область головы и туловища, после чего легла спать.От полученных повреждений через непродолжительный промежуток времени потерпевший скончался на месте происшествия. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила от тупой травмы грудной клетки.Приговором суда Сюбаевой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Этот срок она проведет в исправительной колонии общего режима.