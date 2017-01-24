В школах Саратова объявлен карантин
Образовательный процесс приостановлен на основании предписания Главного государственного санитарного врача города «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г. Саратова».
По информации городского комитета по образованию, внеочередные каникулы установлены с 24 января по 30 января включительно для обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Саратова.
Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить размещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведение тщательной дезинфекции помещений в учреждениях.
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