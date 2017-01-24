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Браконьеры на снегоходах убили четырех косуль

Новости
Браконьеры на снегоходах убили четырех косуль


Срок охоты на этих животных завершен 31 декабря.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, 21 января на границе Новоузенского и Дергачевского районов незаконно отстреляны четыре особи косули. Было обнаружено место их боя и разделки, шкуры животных.

Инспектор комитета вместе с помощником преследовали браконьеров, которые передвигались на четырех снегоходах, однако начавшийся буран и превосходящая по мощности техника у нарушителей не позволили охотнадзору догнать и остановить злоумышленников. О случившимся сообщено в территориальный отдел полиции.

- В рамках проходящей операции «Снегоход» инспектор связался с инспектором гостехнадзора, который подтвердил, что 4 автомашины с прицепами для перевозки снегоходов стоят на территории Сафаровского муниципального образования. Специалисты комитета, представители полиции и гостехнадзора у машин дождались приезда трех снегоходов, на которых находились мужчины с ружьями. Охота со снегохода запрещена, кроме случаев использования транспортных средств при регулировании численности лисицы. У мужчин же разрешений на регулирование не было. На них составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, у двоих водителей снегоходов отсутствовало удостоверения категории А1, у одного снегохода не было технического осмотра, - сообщили в комитете.

При этом сообщается, что пока рано утверждать, что данные граждане причастны к совершению незаконной охоты на косуль. Это будет возможно только при проведении необходимых проверок по факту незаконной охоты.

Фото http://gtrk-omsk.ru