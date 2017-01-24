Музей краеведения готовится к празднованию Года экологии

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По информации министерства культуры области, завтра, 24 января, в 15.00 в музее начнет работу выставка, рассказывающая об истории Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания (СОЕ), а также об истории естественноисторического музея, созданного при этом обществе и ставшего предшественником отдела природы СОМК.В основе выставки - подлинные материалы, хранящиеся в фондовых коллекциях музея: фотографии и документы о деятельности СОЕ, его руководителях и организаторах, действительных и почетных членах, их участии в изучении объектов природы и природных явлений Саратовского края.Среди раритетов – билет и лабораторные приборы действительного члена СОЕ К.Ф. Агринского, экскурсионный билет 1897 года А.Я. Тугаринова, первого хранителя музея СОЕ, обращение общества от 1905 года к населению Саратовской губернии с призывом наблюдать за животными и природными явлениями и присылать эти сведения в СОЕ. Уникальна автобиография П.И. Бахметьева - выдающегося русского физика и биолога, нашего земляка, уроженца с. Лопуховка Вольского уезда, почетного члена СОЕ. Она была написана им во время пребывания в Саратове в 1913 году. Представлены фотография и записная книжка В.В. Фофонова – последнего хранителя музея СОЕ (с 1913 по 1927 г.), который вносил в нее свои наблюдения за природными явлениями, будучи заключенным Карлага.Фото http://www.temasaratov.ru