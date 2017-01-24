В 2016 году на Приволжской железной дороге было выявлено 73 случая вандализма

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в прошлом году было зарегистрировано 98 случаев незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. В Волгоградском регионе зафиксировано 40 противоправных действий, в Саратовском и Астраханском - по 29. По сравнению с показателями 2015 года общее количество случаев незаконного вмешательства снизилось на 7%.- На объектах Приволжской магистрали зарегистрировано 411 случаев хищений имущества компании. Это на 17,3% меньше, чем в 2015 году. Особую обеспокоенность у железнодорожников вызывают хищения элементов железнодорожной инфраструктуры. В 2016 году зафиксировано 215 таких хищений. Традиционно наибольший интерес у злоумышленников вызывают материалы верхнего строения пути: шпалы, рельсы, стыковые болты, стрелочные переводы, накладки. За отчетный период снизилось количество хищений цветных металлов, металлолома и деталей из черного металла, нефтепродуктов, - отметил заместитель начальника Приволжского регионального центра безопасности Роман Александров.В поездах пригородного и дальнего сообщения, курсирующих по Приволжской железной дороге, зафиксировано 73 случая вандализма (-27% к 2015 году), в том числе 40 фактов – обкидывание поездов камнями, 14 случаев – битье стекол в поездах, 16 случаев – битье линз светофоров и 3 случая граффити. Среди нарушителей в основном – неработающие граждане, лица без определенного места жительства и подростки.Фото http://crimea-news.org