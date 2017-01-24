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Работник газозаправочной станции приговорен к обязательным работам

Новости
Работник газозаправочной станции приговорен к обязательным работам


47-летний Сергей Тусеев признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, с 1 по 8 июля 2016 года работник АГЗС, расположенной вблизи села Быков Отрог Балаковского района, с помощью самодельного устройства незаконно осуществлял заправку газовых баллонов с истекшими сроками службы и поврежденными корпусами. "Указанными действиями Тусеев создал угрозу безопасному функционирования АГЗС, жизни и здоровья работников станции, а также потребителей и граждан, находившихся в непосредственной близости от станции, так как ввиду неисправностей мог произойти разрыв баллона с последующим вытеканием жидкого газа и неизбежным взрывом газовоздушной смеси и последующим горением", - пояснили в управлении.

В ходе следствия Тусеев признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Фото https://img01.rl0.ru