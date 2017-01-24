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За выходные из Саратова вывезено более 6300 куб. м снега и наледи

Новости
За выходные из Саратова вывезено более 6300 куб. м снега и наледи


Работы по благоустройству ведутся в ежедневном режиме в соответствии со штатными задачами, с учетом выпадения осадков.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня днем, 23 января, на улицах Саратова осуществляют уборку 124 сотрудника МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и 129 ед. спецтехники.

Очистка и погрузка ведется во всех районах города. Продолжаются работы по срезу наледи, расширению проезжей части дорог, механическому подметанию улиц Чернышевского, Астраханская, пр. Кирова, Лунная, Московская, пл. Чернышевского, улиц Волжская, Орджоникидзе, путепровод Трофимовский и других.

Помимо сотрудников специализированных предприятий благоустройство собственных прилегающих территорий осуществляют работники предприятий и организаций социальной сферы, торговли, промышленности.