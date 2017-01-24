Юная художница из Вольска стала победительницей конкурса «Красота Божьего мира»
В качестве награды Софью Давыдову ожидает экскурсионная программа по Москве и Санкт-Петербургу и поездка в Сербию.
По информации министерства культуры области, 27 января в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя на церемонии закрытия ХХV международных Рождественских образовательных чтений состоится награждение победителей XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В число лауреатов вошла учащаяся 3-го класса отделения изобразительного искусства Детской школы искусств №5 г.Вольска Софья Давыдова. Ее работа «Москва давно минувших дней», посвященная 870-летию со дня основания столицы, удостоена первой премии.
Девочку ожидает экскурсионная программа по Москве и Санкт-Петербургу и поездка в Сербию.
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