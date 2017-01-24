Экономисты обосновали рост тарифов в Саратовских банях

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По информации городского комитета по экономике, последний раз тарифы менялись почти 3 года назад. За это время расценки на тепло и электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение выросли на 20%. В итоге сложилась ситуация, когда без увеличения финансирования функционирование банно-прачечного комплекса города на должном уровне невозможно. При этом отсутствует возможность выделения предприятию дополнительных средств из бюджета города.Таким образом, экономисты называют вынужденной мерой решение об увеличении тарифов на услуги муниципальных бань. Предлагается увеличить тарифы от 7% до 30% в зависимости от вида услуг. В этом случае пользование общими отделениями бань будет обходиться от 190 до 220 рублей (рост тарифов не превысит 40 рублей).В комитете подчеркнули, что все льготы для социально незащищенных слоев населения сохранятся в полном объеме. Дети до 7 лет смогут пользоваться услугами бесплатно, дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1 – 2-й групп за 50% стоимости, а для пенсионеров в один установленный день в неделю будет действовать льгота 30%. Максимальный рост тарифа для льготной категории не превысит 28 рублей.Фото http://mtdata.ru