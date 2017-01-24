Заведующая детским обвиняется в мошенничестве и служебных подлогах

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в январе 2016 года заведующая одним из детских садов Марксовского района оформила подложные документы о приеме сотрудника на работу в детский сад. После этого злоумышленница получала денежные средства в виде заработной платы и иных выплат без фактического исполнения наемным работником своих служебных обязанностей. В результате преступных действий ею похищено свыше 7,5 тысяч рублей.Кроме того, летом 2016 года та же заведующая детским садом оформила подложные документы о возложении обязанностей по выполнению работы на лицо, которое в дошкольном учреждении их фактически не исполняло. После этого аналогичным образом злоумышленница незаконно получала свыше 7,5 тысяч рублей.- В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину в инкриминируемых ей деяниях, причиненный ущерб возместила в полном объеме, - сообщили в следственном управлении. - В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на ее имущество по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест на сумму 135 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://kubantv.ru