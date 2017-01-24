24 ЯНВАРЯ 2017 02:35 ВТОРНИК
Новости
16:56 | 23 января
В 2016 году на Приволжской железной дороге было выявлено 73 случая вандализма
16:11 | 23 января
Браконьеры на снегоходах убили четырех косуль
15:28 | 23 января
Музей краеведения готовится к празднованию Года экологии
14:45 | 23 января
В школах Саратова объявлен карантин
14:01 | 23 января
Работник газозаправочной станции приговорен к обязательным работам
13:16 | 23 января
За выходные из Саратова вывезено более 6300 куб. м снега и наледи
12:33 | 23 января
Юная художница из Вольска стала победительницей конкурса «Красота Божьего мира»
11:49 | 23 января
Экономисты обосновали рост тарифов в Саратовских банях
11:04 | 23 января
Заведующая детским обвиняется в мошенничестве и служебных подлогах
10:21 | 23 января
Пассажиры могут пожаловаться на работу общественного транспорта
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Заведующая детским обвиняется в мошенничестве и служебных подлогах

Новости
Заведующая детским обвиняется в мошенничестве и служебных подлогах


В отношении 46-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в январе 2016 года заведующая одним из детских садов Марксовского района оформила подложные документы о приеме сотрудника на работу в детский сад. После этого злоумышленница получала денежные средства в виде заработной платы и иных выплат без фактического исполнения наемным работником своих служебных обязанностей. В результате преступных действий ею похищено свыше 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, летом 2016 года та же заведующая детским садом оформила подложные документы о возложении обязанностей по выполнению работы на лицо, которое в дошкольном учреждении их фактически не исполняло. После этого аналогичным образом злоумышленница незаконно получала свыше 7,5 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину в инкриминируемых ей деяниях, причиненный ущерб возместила в полном объеме, - сообщили в следственном управлении. - В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на ее имущество по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест на сумму 135 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://kubantv.ru