Пассажиры могут пожаловаться на работу общественного транспорта
В МКУ «Транспортное управление» работает круглосуточная «горячая линия».
Звонки принимаются круглосуточно по телефону (8452) 28-69-48.
Как сообщили в учреждении, по телефону «горячей линии» граждане обозначают проблемы, например, такие как громкая музыка в салоне или отсутствие объявления остановок.
- Такого рода факты скорее исключение из правил, но они не остаются без внимания, - пояснили в управлении. - Практически ежедневно сотрудники контрольно-ревизорского отдела и других служб МКУ проводят проверки по обозначенным вопросам. По каждому из замеченных нарушений составляется письменное предупреждение. Виновные могут быть наказаны дисциплинарным взысканием. Чтобы этого избежать, с сотрудниками проводятся профилактические беседы.
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