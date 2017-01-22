Скончался Анатолий Катц

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Печальную новость сообщило региональное министерство культуры:"Анатолий Катц был легендой Саратова. Представить Саратовскую филармонию без Анатолия Иосифовича довольно сложно. Казалось, что он в ней был, есть и будет всегда – такой вот человек-эпоха – Анатолий Катц. Всю свою творческую биографию он искренне вкладывался душой и сердцем в развитие классического искусства Саратовского региона.В 2016 году Анатолию Иосифовичу Катцу исполнилось 80 лет.Анатолий Иосифович Катц родился 10 июля 1936 года. Начал учиться музыке в 8 лет в Ленинграде. Окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской государственной консерватории (1955), Саратовскую государственную консерваторию (1960), аспирантуру Московской государственной консерватории. В 1964 г. А. Катц вернулся в Саратов и стал работать на кафедре специального фортепиано Саратовской консерватории, одновременно гастролируя с сольными и симфоническими программами в разных городах страны. В 1966 перешел на основную работу в Саратовскую областную филармонию на должность солиста, продолжая совмещать концертную и просветительскую деятельность с педагогической работой. Особый резонанс вызвал многолетний цикл концертов «Фортепианные шедевры». Он явился первым в СССР исполнителем Симфонии № 2 для фортепиано с оркестром Л. Бернстайна «Век тревог». В 1997 г. пианист провел цикл из 6 концертов к 200-летию Ф.Шуберта. Им созданы камерные программы в ансамбле с российскими и зарубежными исполнителями.С 1992 г. А. Катц начал активно гастролировать и за рубежом, играя концерты и проводя мастер-классы во многих городах Италии, Испании, Франции, США, Хорватии, Южной Кореи.В 1988 г. А. Катц был удостоен звания «Заслуженный артист России», почти одновременно получил ученое звание профессора. С 1998 г. А. Катц был художественным руководителем Саратовской областной филармонии, которая по его инициативе с 2001 г. носит имя Альфреда Шнитке. По его же инициативе, начиная с 2003 г. в Саратове проходит фестиваль искусств «Бомонд», в котором принимают участие выдающиеся музыканты России и зарубежья. В 2004 г. он стал художественным руководителем фестиваля, посвященного 70-летию А. Шнитке.Круг творческих интересов А. Катца был очень разнообразен. Спектакли созданного им в филармонии музыкально-поэтического театра «Ex libris» были показаны в Москве, Н.Новгороде. А. Катц написал музыку более чем к 20 драматическим спектаклям в Саратове, Самаре, Омске, Магадане. В последние годы он активно гастролировал в России и в странах Европы, постоянно вел мастер-классы на фестивале В. Спивакова в Кольмаре (Франция), был в жюри многочисленных конкурсов. Действительный член Академии Российского искусства. Г.Г.Нейгауз в одной из статей написал: «У всех музыкантов, в том числе и у меня, Анатолий Катц вызывает чувство глубокого удовлетворения. Чистокровный, настоящий музыкант, прекрасно владеющий инструментом.Память об Анатолии Иосифовиче Катце навеки в наших сердцах.Министерство культуры области выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно".