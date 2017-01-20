Магазин TOY.RU приглашает детей поучаствовать в конкурсе «Создай своего героя»
Представители магазина детских игрушек TOY.RU решили провести творческий конкурс «Создай своего героя» для детей и их родителей. Они предлагают придумать яркого персонажа, который в дальнейшем будет использовать как талисман магазина. По словам организаторов акции, 50 лучших работ будут отмечены гарантированными подарками, а победитель конкурса будет награжден особым призом.
Для участия в конкурсе можно создать персонажа, используя разные техники творчества, включая рисование, вязание, шитье, лепку и пр. Готовые работы будут приниматься по электронному адресу m.danilova@toy.ru с пометкой «ТОЙруша» в названии письма. Также можно публиковать творческие работы в соцсетях с хештегами #тойруша и #TOYRUищетгероя, и приносить их в фирменные магазины TOY.RU на территории Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве их можно найти в ТЦ «Охотный ряд» и дисконт-центре «Орджоникидзе, в Петербурге – в ДЦ «Радиус», ТЦ «Невский Атриум» и «Москва». Информация о конкурсе представлена на сайте магазина.