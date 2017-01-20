Директор Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» задержан за коррупционное преступление
В отношении 37-летнего Александра Федорова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение незаконных действий (бездействия), совершенное в крупном размере).
По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 января в дневное время задержанный в салоне автомобиля пытался передать сотруднику регионального управления ФСБ 300 тысяч рублей в качестве взятки. "Незаконное вознаграждение предназначалось за изъятие из материала проверки по факту совершенного им ранее преступления коррупционной направленности ряда документов и непроведение в отношении него проверочных мероприятий", - пояснили в следственном управлении.
Сообщается, что после передачи денег 37-летний мужчина задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности УФСБ России по Саратовской области и следователями территориального следственного подразделения СК России по Саратовской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение.
В пресс-службе Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что и.о. директора регионального подразделения назначена Ирина Данилова. Ранее она занимала должность руководителя саратовского отделения «ЭнергосбыТ Плюс».
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