20 ЯНВАРЯ 2017 00:32 ПЯТНИЦА
Новости
17:14 | 20 января
Магазин TOY.RU приглашает детей поучаствовать в конкурсе «Создай своего героя»
16:49 | 20 января
Посетителей сквера Дружбы народов заключат в объятия
16:05 | 20 января
Директор Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» задержан за коррупционное преступление
15:19 | 20 января
Саратовцы смогут оценить качество медицинских услуг
14:35 | 20 января
В Саратове пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады по физкультуре
13:53 | 20 января
В области создадут рабочую группу по обеспечению безопасности на воде
13:08 | 20 января
ФАС: законопроект о соцвыплатах на карты «Мир» может привести к нарушению прав граждан
12:25 | 20 января
В Духовницком районе обнаружены павшие дикие кабаны
11:41 | 20 января
Начальника отдела областного МЧС подозревают в отъеме премий у сотрудников
10:58 | 20 января
Саратовский саблист выиграл "серебро" юниорского первенства России
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Директор Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» задержан за коррупционное преступление

Новости
Директор Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» задержан за коррупционное преступление


В отношении 37-летнего Александра Федорова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение незаконных действий (бездействия), совершенное в крупном размере).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 января в дневное время задержанный в салоне автомобиля пытался передать сотруднику регионального управления ФСБ 300 тысяч рублей в качестве взятки. "Незаконное вознаграждение предназначалось за изъятие из материала проверки по факту совершенного им ранее преступления коррупционной направленности ряда документов и непроведение в отношении него проверочных мероприятий", - пояснили в следственном управлении.

Сообщается, что после передачи денег 37-летний мужчина задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности УФСБ России по Саратовской области и следователями территориального следственного подразделения СК России по Саратовской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

В пресс-службе Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что и.о. директора регионального подразделения назначена Ирина Данилова. Ранее она занимала должность руководителя саратовского отделения «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото http://www.severinform.ru