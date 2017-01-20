Посетителей сквера Дружбы народов заключат в объятия
21 января Саратов присоединится к Международному дню объятий.
По информации городского управления по культуре, в этот день в сквере Дружбы народов пройдет развлекательно-игровая программа «Обнималки для друзей». Посетителей сквера щедро наградят теплом, примут в свои объятия и подарят хорошее настроение аниматоры в ростовых костюмах: льва Алекса, мишки, дракоши. Кроме того, можно будет сфотографироваться со сказочными героями.
Цель мероприятия - знакомство с историей праздника, с его особенностями, традициями, разновидностями объятий, интересными фактами.
Фото http://www.b17.ru