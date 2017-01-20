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Посетителей сквера Дружбы народов заключат в объятия

Новости
Посетителей сквера Дружбы народов заключат в объятия

21 января Саратов присоединится к Международному дню объятий.

По информации городского управления по культуре, в этот день в сквере Дружбы народов пройдет развлекательно-игровая программа «Обнималки для друзей». Посетителей сквера щедро наградят теплом, примут в свои объятия и подарят хорошее настроение аниматоры в ростовых костюмах: льва Алекса, мишки, дракоши. Кроме того, можно будет сфотографироваться со сказочными героями.

Цель мероприятия - знакомство с историей праздника, с его особенностями, традициями, разновидностями объятий, интересными фактами.

Фото http://www.b17.ru
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