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В области создадут рабочую группу по обеспечению безопасности на воде

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В области создадут рабочую группу по обеспечению безопасности на воде


19 января под руководством заместителя председателя правительства области Александра Буренина прошло оперативное совещание по вопросу предупреждения гибели людей на водоемах области и ужесточению административного наказания за выезд на лед.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в мероприятии приняли участие представители различных министерств и силовых ведомств, Общественной палаты Саратовской области и Особого саратовского казачьего округа Всевеликого Войска Донского.

По словам Александра Буренина, действенные меры должны быть приняты безотлагательно, поскольку в последнее время на территории региона участились случаи гибели людей при эксплуатации средств передвижения на акватории водных объектов. В 2017 году в трех происшествиях погибли 6 человек.

В ходе совещания было решено усилить работу по проведению совместных межведомственных патрулирований и рейдов в местах возможного выезда транспорта на лед как в дневное, так и в ночное время. К этой работе будут привлечены общественники, волонтеры и журналисты. В ходе рейдов необходимо провести инструктажи с руководителями баз отдыха, имеющих выход на водоемы, по недопущению выхода на лед людей в ночное время и о запрещении эксплуатации на льду внедорожной и штатной техники, а также проката внедорожной техники.

Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Игорь Качев высказал предложение о создании на постоянной основе межведомственной рабочей группы, в состав которой войдут представители всех служб и ведомств, которые принимают участие в совещании. В ее задачи будет входить обеспечение безопасности на воде как в летний, так и в зимний период. Данное предложение было поддержано участниками совещания и нашло свое отражение в проекте решения.

Также было предложено законодательно ужесточить ответственность за нарушение безопасности на водных объектах.

Фото http://dari38.ru