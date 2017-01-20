ФАС: законопроект о соцвыплатах на карты «Мир» может привести к нарушению прав граждан
Внесенный в конце декабря ушедшего года в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает перевод российскими банками всех социальных расчетов до начала будущего года на карту национальной платежной системы «Мир», рассмотрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
О сделанных выводах рассказала «РИА Новости» Лилия Беляева, замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС. В ведомстве, отметила она, считают, что принятие закона способно привести к нарушениям прав граждан и к ограничениям конкуренции на рынке платежных систем.
Подобное мнение 19 января высказал глава Сбербанка Герман Греф в беседе с ТАСС. Он заявил, что банк не согласен с предложением перевода на карты «Мир» всех бюджетных и социальных выплат. По его словам, для каждой из действующих на рынке платежных систем должны работать одинаковые условия. А предлагаемый законопроект таких условий не создает, создавая преференции только для карт «Мир».
http://www.rbc.ru/finances/19/01/2017/58808a0d9a79471fe898e8e1?from=newsfeed