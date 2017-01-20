Саратовцы смогут оценить качество медицинских услуг
В 2017 году минздрав РФ продолжит проведение Всероссийского голосования по оценке качества медицинских услуг.
По информации министерства здравоохранения области, порядок проведения независимой оценки обсуждался на окружных выездных совещаниях с представителями общественных советов, созданных при органах государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.
Жители нашего региона могут принять участие в независимой оценке качества медицинских услуг, перейдя по ссылке - https://www.rosminzdrav.ru. Активная ссылка на анкету размещена на главной странице портала минздрава Саратовской области в виде баннера.