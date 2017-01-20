В Саратове пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады по физкультуре
Школьники региона примут в ней участие впервые.
Региональный этап пройдет 20 и 21 января на базе института физической культуры и спорта СГУ. О своем участии заявили 111 школьников. Оценивать их будут преподаватели Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.
По информации министерства образования области, олимпиада состоит из теоретического задания на 45 минут и выполнения норматива: гимнастики и игры в баскетбол. Мальчики и девочки выполняют практические задания отдельно.
Победители регионального этапа будут соревноваться со своими сверстниками из разных регионов нашей страны на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Фото http://serpregion.ru