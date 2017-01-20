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В Духовницком районе обнаружены павшие дикие кабаны

Новости
В Духовницком районе обнаружены павшие дикие кабаны


В ходе лабораторных исследований в крови погибших животных обнаружен вирус африканской чумы свиней.

Туши пяти кабанов (трех взрослых особей и двух сеголетков) были обнаружены вечером 17 января на территории общества охотников в Духовницком районе. По информации комитета охотничьего хозяйства и рабыловства области, все животные находились в непосредственной близости друг от друга на кормушке.

На месте были отобраны пробы, 18 января, лабораторными исследованиями подтвердилось наличие вируса АЧС у павших кабанов. Пробы отправлены на подтверждение диагноза в специализированную лабораторию города Покрова.

- На территории общества охотников Духовницкого района будут приняты меры по незамедлительному снижению поголовья кабана, - сообщили в комитете. - Осуществляется мониторинг близлежащих районов области.