Начальника отдела областного МЧС подозревают в отъеме премий у сотрудников
Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
По данным СУ СКР по Саратовской области, в конце 2016 года начальник финансово-экономического отдела регионального управления МЧС и неустановленные должностные лица управления и его подразделений организовали незаконный сбор денежных средств, ранее выплаченных подчиненным сотрудникам в качестве премий по итогам работы за год и ко «Дню спасателя». Общая сумма поборов составила 800 тысяч рублей.
Указанный факт выявлен в результате совместной деятельности сотрудников регионального следственного управления и УФСБ России по Саратовской области.
- В рамках расследования уголовного дела следователями будут приняты все необходимые меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а так же дана юридическая оценка их действиям, - отметили в следственном управлении.
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