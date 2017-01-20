В 2016 году на Приволжской железной дороге поймали 57 "зайцев"
В Саратовском регионе было зафиксировано 20 случаев нарушения правил проезда в поездах, в Волгоградском регионе – 37.
По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, в течение прошлого года на станциях и остановочных платформах с наибольшим пассажиропотоком (Волгоград-1, Астрахань-1, Молодежная, пл. Ленина) в рамках профилактических мероприятий сотрудниками пригородных компаний проводился перронный контроль. В частности, проверялось наличие проездных документов при посадке пассажиров в пригородные поезда и непосредственно в пути следования по всем направлениям, в том числе на маршрутах Волгоград-1 – Южная, Волгоград-1 – Канальная, Астрахань – Аксарайская, Астрахань – Олейниково, Саратов – Балашов, Саратов – Озинки.
Кроме того, информация о правилах проезда, действующих услугах и льготах звучала по громкой связи на пригородных вокзалах станций Саратов-1, Волгоград-1, Астрахань-1 и в электропоездах.
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