В Саратове открываетя первый муниципальный центр тестирования ГТО
Он будет функционировать на базе ледового дворца спорта «Кристалл».
По информации пресс-службы городской администрации, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение всеми желающими (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Он основывается на следующих принципах: добровольность и доступность, оздоровительная и личностно-ориентированная направленность, обязательность медицинского контроля, учет региональных особенностей и национальных традиций.
Всероссийским положением о комплексе ГТО предусмотрено создание соответствующей инфраструктуры, а именно Центров тестирования, для организации сдачи нормативов в субъектах Российской Федерации.
Фото http://kinogoll.ru