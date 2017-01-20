Глава Марксовского района задержан за злоупотребление должностными полномочиями

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2014 году подозреваемый организовал предоставление в собственность своему знакомому земельных участков, расположенных на территории муниципального района с целью вывода их из муниципальной собственности, последующей продажи и получения денежных средств от их реализации.- 16 января 2017 года по указанию подозреваемого фиктивный собственник земельных участков произвел их продажу, - сообщили в управлении. - Денежные средства в сумме 360 тысяч рублей, полученные от их реализации, 49-летний мужчина передал супруге главы муниципального района, которая действовала по поручению последнего. Указанные денежные средства были обнаружены и изъяты у женщины в результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото http://kavkazweb.biz