20 ЯНВАРЯ 2017 08:16 ПЯТНИЦА
Новости
16:55 | 19 января
В 2016 году на Приволжской железной дороге поймали 57 "зайцев"
16:09 | 19 января
В Саратове открываетя первый муниципальный центр тестирования ГТО
15:25 | 19 января
Жители глубинки увидят лучшее российское кино
14:42 | 19 января
Стартовала акция «Студенческий десант»
13:57 | 19 января
В Саратовcкой области пройдут VIII межрегиональные Мартыновские чтения
13:14 | 19 января
На Театральной площади возобновляют работу ярмарки «выходного дня»
13:14 | 19 января
В Марксовском районе возле купели задержан пьяный водитель снегохода
12:30 | 19 января
Глава Марксовского района задержан за злоупотребление должностными полномочиями
11:47 | 19 января
На ул. Радищева будет введено двухстороннее движение
11:03 | 19 января
Более тысячи полицейских обеспечивали общественный порядок в крещенскую ночь
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жители глубинки увидят лучшее российское кино

Новости / Культура
Жители глубинки увидят лучшее российское кино


В 2017 году в Саратовской области продолжится реализация проекта областного киновидеоцентра «Лучшее российское кино – для всей семьи».

Как сообщили в учреждении, в течение одного дня жителям сел и удаленных поселений, в которых отсутствуют киноустановки, специалисты киновидеоцентра продемонстрируют сразу несколько отечественных кинопремьер.

Так, 4 февраля в Доме культуры села Новополеводино Балаковского района состоится показ художественных кинолент «Тайна Снежной королевы» (6+) и «Ледокол» (12+). 10 февраля жители Ртищева увидят в Городском культурном центре анимационный полнометражный фильм «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+) и семейный приключенческий фильм «Опасные каникулы» (6+);

11 февраля в Доме культуры села Юлозань Балаковского района будут показывать полнометражный мультфильм «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» (6+) и фильм-катастрофу «Ледокол» (12+). В этот же день жители села села Пылковка Балаковского района смогут посмотреть художественную ленту «Норвег» (12+), главную роль в котором исполнил наш земляк, народный артист России Евгений Миронов.

По словам директора киновидеоцентра Ирины Бережной, в планах учреждения – реализация этого проекта в течение всего 2017 года.

Фото http://cityreporter.ru