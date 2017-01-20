Жители глубинки увидят лучшее российское кино
В 2017 году в Саратовской области продолжится реализация проекта областного киновидеоцентра «Лучшее российское кино – для всей семьи».
Как сообщили в учреждении, в течение одного дня жителям сел и удаленных поселений, в которых отсутствуют киноустановки, специалисты киновидеоцентра продемонстрируют сразу несколько отечественных кинопремьер.
Так, 4 февраля в Доме культуры села Новополеводино Балаковского района состоится показ художественных кинолент «Тайна Снежной королевы» (6+) и «Ледокол» (12+). 10 февраля жители Ртищева увидят в Городском культурном центре анимационный полнометражный фильм «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+) и семейный приключенческий фильм «Опасные каникулы» (6+);
11 февраля в Доме культуры села Юлозань Балаковского района будут показывать полнометражный мультфильм «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» (6+) и фильм-катастрофу «Ледокол» (12+). В этот же день жители села села Пылковка Балаковского района смогут посмотреть художественную ленту «Норвег» (12+), главную роль в котором исполнил наш земляк, народный артист России Евгений Миронов.
По словам директора киновидеоцентра Ирины Бережной, в планах учреждения – реализация этого проекта в течение всего 2017 года.
Фото http://cityreporter.ru