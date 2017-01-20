Стартовала акция «Студенческий десант»

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в рамках проводимых мероприятий учащаяся молодежь получит уникальную возможность лично познакомиться с работой сотрудников полиции. В рамках акции запланированы экскурсии с демонстрацией используемого оружия и специальных средств, показательные выступления полицейских.Вместе с полицейскими в мероприятиях акции примут участие члены добровольных народных дружин, члены общественных советов при территориальных органах ГУ МВД России по Саратовской области и ветераны органов внутренних дел.Первыми «десантников» приняли в ОМВД России по Марксовскому району. Гостями марксовской полиции стали около 90 учащихся. Ребятам рассказали и показали, как проходит служба полицейских. Тем, кто мечтает пополнить ряды стражей правопорядка, сообщили, каким по профилю должно быть образование, какие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической подготовке. Вспомнили участники встречи и отличившихся на службе в органах внутренних дел земляков, в том числе и тех, кто погиб при исполнении служебного долга.