В Саратовcкой области пройдут VIII межрегиональные Мартыновские чтения
На этот раз они будут посвящены Году экологии.
Организаторами мероприятия выступают Саратовский областной институт развития образования, региональное отделение Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской области.
Чтения запланированы по направлениям: исследовательские работы, социально значимые проекты, творческие работы. Для педагогов предусмотрена отдельная секция, в которой преподаватели могут представить свой опыт преподавания, проектной и исследовательской деятельности. Об этом сообщает министерство образования области.
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