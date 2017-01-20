На Театральной площади возобновляют работу ярмарки «выходного дня»
В самом центре Саратова торговля развернется в ближайшую субботу, 21 января.
По информации городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, посетителям будут предложены мясо и мясопродукты, молочная продукция, продукция птицеводства, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, фрукты, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
В связи с переводом часов в Саратовской области и изменением режима светового дня ярмарка будет работать с 8.00 до 16.00.
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