В Марксовском районе возле купели задержан пьяный водитель снегохода
По информации регионального Гостехнадзора, на территории области продолжается профилактическая мероприятия «Снегоход», которая проводится совместно с комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства, полицией и МЧС.
Как сообщили в ведомстве, в крещенскую ночь в районе клуба «Эльдорадо» Марксовского района гражданин на снегоходе «Тайга» выехал на лед возле купели. Он был остановлен сотрудниками полиции и МЧС. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие в его крови 0,845 промилле. Кроме этого, снегоход оказался не зарегистрированным. Он был изъят и отправлен на стоянку.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Нарушителю грозит лишение не только удостоверения категории А1, но и права управлять автомобилем.
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