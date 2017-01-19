Более тысячи полицейских обеспечивали общественный порядок в крещенскую ночь
Нарушений зафиксировано не было.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 18 на 19 января в 120 специально оборудованных на открытых водоемах местах, расположенных на территории 98 населенных пунктов, состоялись торжественные богослужения и массовые купания, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняли участие более 18 тысяч человек.
В местах проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка было задействовано около одной тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также к охране порядка привлекались работники частных охранных предприятий, народные дружины и представители казачества.
Нарушений порядка не зафиксировано, общественная безопасность обеспечена в полном объеме.