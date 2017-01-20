На ул. Радищева будет введено двухстороннее движение
Данное решение вступит в силу с 11 февраля.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, предложения саратовцев в части организации дорожного движения на прилегающих автодорогах к ул. Волжской рассматривались 14 декабря на итоговом заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения при администрации Саратова.
С целью оптимизации дорожного движения, минимизации времени в пути движения автовладельцев, жителей и гостей города единогласно на заседании комиссии принято решение о введении двухстороннего режима движения транспорта на участке ул. Радищева от ул. Первомайской до ул. Московской.
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