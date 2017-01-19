Домработница подозревается в краже золотых украшений
Возбуждено уголовное дело.
С заявлением в полицию обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры в Энгельсе неизвестные тайно похитили изделия из золота. Причиненный ущерб был оценен в 100 тысяч рублей.
- В ходе проверки полицейскими задержана 32-летняя домработница, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД. - Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.
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