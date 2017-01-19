В Аркадаке восстановлено нарушенное после аварии водоснабжение
Вода поступает во все районы города.
По информации министерства строительства и ЖКХ области, ограничение водоснабжения части потребителей произошло из-за выхода из строя глубинных насосов на скважинах. Ограничения затронули около двух тысяч человек.
По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на место коммунальной аварии выезжал зампред регионального правительства Александр Буренин. В ходе состоявшегося заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям зампред потребовал вести работу в круглосуточном режиме.
По словам главы муниципального района Николая Лунькова, вчера около 14.00 началась подача воды в систему водоснабжения. Вода поступила по все районы города, социальные объекты, школы и садики.
Сообщается, что на момент ликвидации аварии для жителей многоквартирных домов своевременно организован бесплатный подвоз автоцистернами питьевой воды. Котельные города функционировали в штатном режиме, перебоев с теплоснабжением не было.
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