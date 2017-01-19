Губернатор Приморья обратил на себя внимание Кремля из-за «новогоднего скандала»

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Оказывается, чиновник в декабре публично заявил гражданам, что намерен провести Новый год с семьей во Владивостоке. Вот только чиновник не учел того факта, что в нынешний цифровой век жизнь отдельного человека словно на ладони, да и пиарщики здесь дали маху. 30 декабря блогеры и журналисты сообщили о том, что Миклушевский улетел в Дубай. Посему 1 января почти никто не поверил в правдивость фото в Instagram призванного доказать то, что чиновник якобы был во Владивостоке. На фото этом Миклушевский выгуливал собаку в своей резиденции.По мнению политолога Андрея Кудисова, нынешний скандал является очередным звеном в цепочке проколов губернатора и его окружения. «Слишком часто слова Миклушевского расходятся с делами», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что ситуация в регионе усугубляется: «Эти вещи проецируются населением на Москву, на федеральный центр. Именно поэтому Кремлю придется принимать решение по Миклушевскому».