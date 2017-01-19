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Саратовские школьники примут участие в «параде кормушек»

Новости
Саратовские школьники примут участие в «параде кормушек»

Во Фрунзенском районе пройдет эколого-культурная акция «Поможем зимующим птицам».

По информации районной администрации, участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Года экологии, примут школьники, родители детей, педагоги (в том числе краеведческих центров).

В пятницу, 20 января, в сквере по ул. Рахова пройдет «парад кормушек». Учащиеся школы № 18 Фрунзенского района Саратова представят свои арт-объекты и расскажут о них. Ранее дети вместе с родителями придумали и сделали около 150 кормушек для птиц. Лучшие работы будут размещены в сквере. Для птичьих столовых подготовят специальное меню.

Также в течение недели акция с участием учащихся школы № 2 им. Тихонова пройдет в Детском парке.

Фото http://www.maam.ru