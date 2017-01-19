Саратовские школьники примут участие в «параде кормушек»
Во Фрунзенском районе пройдет эколого-культурная акция «Поможем зимующим птицам».
По информации районной администрации, участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Года экологии, примут школьники, родители детей, педагоги (в том числе краеведческих центров).
В пятницу, 20 января, в сквере по ул. Рахова пройдет «парад кормушек». Учащиеся школы № 18 Фрунзенского района Саратова представят свои арт-объекты и расскажут о них. Ранее дети вместе с родителями придумали и сделали около 150 кормушек для птиц. Лучшие работы будут размещены в сквере. Для птичьих столовых подготовят специальное меню.
Также в течение недели акция с участием учащихся школы № 2 им. Тихонова пройдет в Детском парке.
Фото http://www.maam.ru