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Браконьер выставил фото убитых животных в сети «Инстаграм»

Новости
Браконьер выставил фото убитых животных в сети «Инстаграм»

Снимок был обнаружен сотрудниками комитета охотничьего хозяйства области.

Как сообщили в комитете, в социальной сети «Интстаграм» было выложено фото, на котором изображены добытые лось, косуля и кабан. Предположительно, для привлечения внимания аудитории, автор снимка использовал ряд хэштэгов, по которым можно найти фотоснимки, связанные с охотой.

На фотографии помимо убитых животных четко видны номерные знаки автомобиля «Нива». Как впоследствии выяснилось, данный автомобиль находится в пользовании одного из хозяйств Воскресенского района.

В ходе осмотра территории хозяйства инспекторами комитета были обнаружены три шкуры – лося, косули и кабана. В дальнейшем было определено место боя животных. В органы полиции со стороны комитета написано заявление. В настоящий момент проводятся необходимые действия для определения конкретного круга лиц, причастных к браконьерской охоте.

Сообщается, что охота на косулю, лося и оленя на территории Саратовской области завершена 31 декабря 2016 года. Кроме этого, лось и косуля относятся к лимитированным видам, на которые устанавливаются лимиты и квоты. Ни одной квоты на отстрел копытных охотничье хозяйство не имело. Спортивно-любительская охота на кабана на территории Воскресенского района также закрыта, так как в связи с АЧС проводятся мероприятия по регулированию его численности.

Фото http://thaipedia.fedpress.ru