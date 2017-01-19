В тушах найденных на территории Балашовского района кабанов обнаружен вирус АЧС
Три туши кабана были обнаружены 16 января около села Большой Мелик.
По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, с 2015 года Балашовский район входит в карантинную зону по АЧС в дикой природе. В связи с этим были отобраны пробы, а туши уничтожены с соблюдением всех санитарных правил.
Лабораторными исследованиями вирус АЧС подтвердился.
В настоящий момент инспекторским составом комитета и егерями охотпользователей проводится усиленный мониторинг близлежащих районов на предмет обнаружения падежа диких кабанов.
Фото http://www.novoboi.ru