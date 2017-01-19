Саратовцев приглашают на семейный просмотр фильма «Ледокол»
Завтра, 19 января, пройдет очередной показ программы «Семейные киночетверги».
Напомним, что еженедельно по четвергам в кинозале «На Рижской» организуется показ новых художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей.
По информации областного методического киновидеоцентра, завтра будет организован показ художественного фильма «Ледокол» (12+) режиссера Николая Хомерики. Фильм-катастрофа основан на реальных событиях.
Через неделю, 26 января, зрители смогут увидеть художественный фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (6+), а 2 февраля, фильм «Правнуки» (16+).
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