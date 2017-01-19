В Саратовесостоится презентация лимонария
В экскурсии примут участие руководители туроператорских компаний, экскурсоводы, менеджеры по внутреннему туризму.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в рамках мероприятия запланирована экскурсия по лимонарию, а также презентация данного объекта в качестве туристического продукта.
- Нет ничего более впечатляющего зимой, чем оказаться в тропической среде, в то время как за окном все покрыто снегом. Свыше тридцати видов экзотических растений воссоздают в лимонарии настоящие тропики. Насыщенный фитонцидами воздух, очарование тропиков настраивают посетителей на самые положительные эмоции, - отмечают в министерстве.
Фото http://cs628720.vk.me