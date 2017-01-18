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Лотереи зафиксировали выигрыш в 54 млн рублей перед Новым годом

Новости
Лотереи зафиксировали выигрыш в 54 млн рублей перед Новым годом

Новогодние праздники подошли к концу, но для многих они стали предвестником счастливого будущего, ибо в их руках оказались большие выигрыши от лотерей «Гослото». 31 декабря на федеральном телеканале лотерейный оператор разыгрывал в нескольких тиражах феноменальную сумму на 1,3 млрд рублей.

Больше всех досталось жителю Нижегородской области – 54,4 млн в тираже «Гослото» «6 из 45». Теперь у него есть веский повод транжирить деньги налево и направо. Но он отнюдь не единственный миллионер – таковых оказалось 12 человек, а всего же победителями розыгрыша стали 7,6 млн россиян.

«Это по истине историческое событие с грандиозной сумой, суперпризом и количеством победителей», - озвучила итоги директор по маркетингу и продажам АО «Торговый Дом «Столото» Зоя Гафарова.

Не менее радостными ушли после трансляции прямого эфира с розыгрышами лотерей победители тиража «5 из 36». Про 6,8 млн рублей получили восемь баловней судьбы. Еще по 4,1 млн досталось трем участникам в «Гослото «7 из 49». При этом во всех трех тиражах менее крупные суммы выиграли миллионы россиян.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод: покупка лотерейных билетов является отнюдь не безнадежным занятием. Всего в 2016 году миллионерами стали 700 человек.