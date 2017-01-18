Саратовцы готовы пользоваться платными парковками

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Опрос показал, что более 70 % опрошенных уверены в необходимости как можно быстрее начать решать проблему автомобильного паркинга, особенно в центральной части города. По мнению людей, отсутствие специально отведенных мест для парковки автомобилей приводит к массовым нарушениям ПДД: машины ставят на тротуарах, вторым рядом вдоль обочины дороги, загораживают выезд из дворов жилых домов и административных зданий. Все это создает аварийные ситуации на дорогах и неудобства пешеходам.Почти две трети респондентов не видят ничего зазорного в использовании опыта других крупных городов России и зарубежья в борьбе с автопробками. К примеру, многие российские города пошли по пути введения платной парковки на центральных улицах в дневные часы.По мнению специалистов, введение платности парковки на выделенных территориях в местах большого притяжения транспорта является одной из наиболее действенных мер по снижению заторов и улучшению дорожной ситуации в городе. При этом, конечно, уровень оплаты должен соответствовать уровню развития экономики региона и доходов его жителей.Согласно результатам опроса, более 60% опрошенных согласны постоянно или время от времени пользоваться платной парковкой. Вместе с тем 7% опрошенных жителей Саратова не считают затруднения с парковкой автомобилей проблемой, достойной внимания власти и общества.Фото http://tltgorod.ru