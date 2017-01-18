Подведены итоги Теста по истории Отечества

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По информации молодежного парламента при Государственной думе, историческое тестирование прошло в нашей стране в третий раз. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России и 20 зарубежных стран.Тест включал 40 вопросов, которые были подготовлены учеными из Московского государственного университета имени Ломоносова. По итогам тестирования средний балл участника составил 20 из 40 возможных, что на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании. Возраст участников при этом увеличился на год и составит в среднем 20 лет.Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с историей Древней Руси и культурой.Фото http://pp.vk.me