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Пружины перестали быть обязательным наполнителем матраса

Новости / Бизнес
«Начинкой» удобного и качественного матраса не обязательно должен быть пружинный блок. С функцией поддержки прекрасно могут справиться современные материалы: латекс, пенополиуретан, кокосовая койра, термовойлок, материал с эффектом памяти. Благодаря чередованию этих слоев и их различной толщине при производстве матрасов достигается необходимая степень жесткости.

Пружины перестали быть обязательным наполнителем матраса

Саратовский интернет-магазин матрасов Matras-Saratov.Ru предлагает более десятков моделей качественных беспружинных матрасов. На примере некоторых из них предлагаем рассмотреть, как реализованы ортопедические функции.

Внутри самых бюджетных моделей – поролон. Цена будет зависеть от высоты матраса. Чем толще слой пенополиуретана, тем больше может быть вес спящего на нем человека. Так модель Промтекс-Ориент Roll Стандарт 10 высотой 10 сантиметров имеет допустимые значения нагрузки в 80 кг. Похожий матрас высотой 21 сантиметр готов справится с нагрузкой в 130 кг на одно спальное место. Упругость этого материала позволяет ему принимать форму спящего.

Следующая ценовая категория матрасов имеет в качестве наполнителя искусственный латекс. По заявлению производителя, на основе пенополиуретана производятся матрасы средней жесткости, на основе искусственного латекса – умеренно жесткие матрасы.

Далее следует серия матрасов, в которых сочетается пенополиуретан и натуральный латекс. Кроме латекса, дополнением к пенополиуретану может идти материал с эффектом памяти. У разных производителей слой, который подстраивается под форму тела имеет разное название. Он представляет собой пористую (вспененную) структуру, которая реагирует на давление и повышение температуры. В результате нагрузки материал становится мягче и принимает заданные контуры. Без внешнего воздействия, материал возвращает себе прежнюю форму. Как бы интересно это не звучало на словах, лучше на себе ощутить этот эффект. Ортопедическая пена и латекс часто используются в детских матрасах.

Если латекс и Memory Foam — это решения для матрасов средней жесткости, то слой кокосовой кайры способен придать матрасу большую жёсткость. Слой койры в 10 мм уже дает на выходе умеренно-жесткий матрас. Основой жестких матрасов может быть слой койры в 15 сантиметров. Если койру дополнить латексом, то можно получить двусторонний матрас разной жесткости. Такие матрасы равномерно распределяют большой вес тела и обеспечивают хорошую поддержку позвоночнику.

Насколько эффективно чередование слоев из различных материалов можно судить лишь на собственном опыте. Стоит не только лично «познакомиться» с приобретаемым матрасом, но и прочесть отзывы о подобных моделях.
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