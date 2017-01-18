Полицейские призывают: «Пристегни самое дорогое!»

просмотров: 47

По информации ГИБДД города, в 2016 году на дорогах Саратова произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. 51 ребенок получил травмы различной степени тяжести, один погиб. При этом почти половина водителей пренебрегают детскими автокреслами, удерживающими устройствами и ремнями безопасности, что приводит даже при незначительных столкновениях к тяжелым телесным повреждениям.Дорожные полицейские обращаются к водителям: "Садясь в машину за руль, пристегнитесь и покажите ребенку, что безопасность начинается с того момента, когда автотранспортное средство еще стоит на месте. Воспитание уважительного отношения к Правилам дорожного движения и сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность на дорогах и улицах, должно начинаться с самого раннего возраста".Фото http://img.tyt.by