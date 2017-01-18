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Полицейские призывают: «Пристегни самое дорогое!»

Новости
Полицейские призывают: «Пристегни самое дорогое!»


С 18 по 25 января на территории Саратова будет проводиться профилактическое мероприятие, целью которого является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пресечение и выявление нарушений водителями автотранспортных средств правил перевозки детей-пассажиров.

По информации ГИБДД города, в 2016 году на дорогах Саратова произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. 51 ребенок получил травмы различной степени тяжести, один погиб. При этом почти половина водителей пренебрегают детскими автокреслами, удерживающими устройствами и ремнями безопасности, что приводит даже при незначительных столкновениях к тяжелым телесным повреждениям.

Дорожные полицейские обращаются к водителям: "Садясь в машину за руль, пристегнитесь и покажите ребенку, что безопасность начинается с того момента, когда автотранспортное средство еще стоит на месте. Воспитание уважительного отношения к Правилам дорожного движения и сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность на дорогах и улицах, должно начинаться с самого раннего возраста".

Фото http://img.tyt.by