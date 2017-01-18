В Саратовской области определены 43 места для Крещенских купаний

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Об организации традиционных купаний в этом году специалисты экстренных служб рассказали в ходе пресс-конференции. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Саратовской области Романа Сулейманова, в этом году для жителей области будет организовано 43 купели, в том числе 11 - в Саратове и Саратовском районе, 1 - в Энгельсе. Во всех этих местах будут дежурить экстренные службы - МЧС, спасатели, полицейские, врачи "скорой помощи". Планируется участие в купаниях около 43 тысяч человек.Начальник областной службы спасения Юрий Юрин дал несколько советов участникам крещенских мероприятий. По его словам, у купальщика должна быть резиновая обувь и, например, халат, чтобы не получить охлаждение еще до купания, пока ожидает в очереди. Человек должен уважать других, искупаться и отойти в сторону, дав возможность это сделать другим. Запрещено нырять в прорубь головой, заходить или заезжать на автотранспорте "с воды", употреблять спиртное, устраивать рядом с купелями "свои" купели.- Человек, планирующий искупаться, должен быть к этому подготовлен, не иметь медицинских противопоказаний, - отметил Юрий Юрин.Фото http://mir.karelia.ru